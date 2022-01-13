Ізраїль планує COVID-вакцинацію немовлят

Ізраїль готується вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку. Про це заявили чиновники охорони здоров'я.

Вакцинація малюків може початися вже у квітні. Про це заявив директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Шалмон.

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В Ізраїлі зараз доступні вакцини для всіх у віці 5 років і старше. Я вважаю, що до квітня це буде розширено для будь-якого віку старше 6 місяців,

– сказав він.

Його слова підтвердив радник уряду по коронавірусу та епідеміолог Надав Давидович. Він зауважив, що батьки не повинні втрачати пильність.

Діти часто хворіють набагато менше, ніж дорослі, але вони можуть мати PIMS (дитячий запальний мультисистемний синдром, наслідок COVID-19) і тривалий COVID-19, тому важливі вакцини, і для дітей до 5 років будуть вакцини,

– заявив він.

Омікрон заразніший для дітей

Давидович зауважив, що Омікрон значно заразніший серед дітей, ніж інші варіанти коронавірусу. Особливо в порівнянні з первинною формою SARS-CoV-2. Тож Ізраїль в майбутньому планує внести вакцинацію проти коронавірусу в графік вакцинації для дітей.

COVID-вакцинація може увійти в карту щеплень

Я припускаю, що коли хвороба стане ендемічною, у нас будуть вакцини проти COVID-19 в рамках регулярного графіка вакцинації, такого як MMR, тому люди, які народяться, отримають графік вакцинації разом з іншими вакцинами,

– припустив Давидович.

Тож цілком ймовірно, що з певного віку вакцинація проти коронавірусу в Ізраїлі стане обов'язковою та постійною, як от щеплення проти кору, паротиту та краснухи.