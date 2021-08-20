Крім того, оприлюднили рекомендацію про те, щоб розпочати вакцинацію третьою дозою працівників системи освіти, а також вагітних жінок. Наразі ці рішення комісії ще мусить затвердити міністр охорони здоров'я Ізраїлю.

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Охочі зможуть отримати "бустерну" дозу вже починаючи з 21 серпня. Лікарі Ізраїлю вирішили не чекати офіційного дозволу МОЗ, тож лікарні ще напередодні вже почали підготовку до кампанії вакцинації людей від 40 років. Відповідні заклики ревакцинуватись з'явились на сайтах низки медзакладів.

Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет назвав повторну вакцинацію "ще одним важливим кроком у боротьбі з штамом Дельта".

Громадяни Ізраїлю першими у світі отримали третю дозу вакцини, і ми продовжуємо відкривати можливості для чергових вікових груп,

– наголосив прем'єр.

Коронавірус в Ізраїлі

Разом з тим, кількість випадків зараження COVID-19 в Ізраїлі продовжує зростати попри те, що країна стала першою у світі, де була повністю завершена кампанія вакцинації населення плановими двома дозами вакцини. Фахівці пов'язують це з поширенням Дельта-варіанту COVID-19.

Так, від початку пандемії загалом на коронавірус захворіли понад 970,6 тисячі людей. Померли від недуги – 6,75 тисячі громадян. Видужали – 902 тисячі осіб.

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Джерело: ВООЗ