Ізраїль подарує Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: на тлі чого
Джерело:"РБК-Україна"
Ізраїль передасть Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу, виробництва компанії AstraZeneca.
Партію передадуть через глобальний механізм COVAX. Про це повідомили у посольстві Ізраїлю в Україні.
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Передумови
У відомстві наголосили, що невдовзі відзначатимуть 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами. Тож на тлі цього вирішили зробити такий "подарунок".
Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною,
– зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Що таке COVAXЦе глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.
Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.
Ініціатива була створена для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.
Допомога у боротьбі з коронавірусом: останні новини
- Крім цього, Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19.
- Напередодні Україна також отримала майже 2,5 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac.
Раніше На Хмельниччині мусять знищити понад 12 тисяч доз вакцин AstraZeneca та Moderna
Вакцинація в Україні
- За добу 15 грудня 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
- Станом на 15 грудня в Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19. Відтак, дві дози вакцини отримали понад 12,5 мільйона українців.
- У МОЗ повідомили, що 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення.