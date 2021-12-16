Ізраїль подарує Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: на тлі чого

Ізраїль передасть Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу, виробництва компанії AstraZeneca.

Партію передадуть через глобальний механізм COVAX. Про це повідомили у посольстві Ізраїлю в Україні.

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Передумови

У відомстві наголосили, що невдовзі відзначатимуть 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами. Тож на тлі цього вирішили зробити такий "подарунок".

Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною,

– зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Що таке COVAX Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.



Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.



Ініціатива була створена для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.

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Крім цього, Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19.

Напередодні Україна також отримала майже 2,5 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac.

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Вакцинація в Україні