Чому довелось утилізувати вакцини
Опівночі в неділю, 1 серпня, у препаратів завершиться термін придатності. Вартість невикористаних вакцин сягає шести мільйонів ізраїльских шекелів або 1,8 мільйона доларів.
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Держава Ізраїль керує своїми запасами вакцин, звертаючи увагу на термін придатності продукту,
– йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я країни.
В уряді країни уточнили, що не можуть розкрити точну кількість препаратів через конфіденційні угоди.
Головне про COVID-вакцинацію в Ізраїлі
Джерело: МОЗ Ізраїлю
- Вакцинація ізраїльтян препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року.
- Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали близько 6 мільйонів ізраїльтян.
- Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей.
- Вчора, 31 серпня в країні розпочали вакцинацію населення третьою, бустерною дозою препарату Pfizer. Відомо, що бустерну дозу зможуть отримати літні люди, які попередньо отримали щеплення вакциною Pfizer, але не раніше, ніж 5 місяців тому.
До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.