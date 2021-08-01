Ізраїль утилізує 80 тисяч доз вакцини Pfizer: причина

Ізраїль утилізує 80 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької корпорації BioNTech. Вартість невикористаних вакцин сягає 1,8 мільйона доларів.

Чому довелось утилізувати вакцини

Опівночі в неділю, 1 серпня, у препаратів завершиться термін придатності. Вартість невикористаних вакцин сягає шести мільйонів ізраїльских шекелів або 1,8 мільйона доларів.

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Держава Ізраїль керує своїми запасами вакцин, звертаючи увагу на термін придатності продукту,

– йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я країни.

В уряді країни уточнили, що не можуть розкрити точну кількість препаратів через конфіденційні угоди.

Головне про COVID-вакцинацію в Ізраїлі

Ізраїль раніше не викидав такої великої кількість вакцин під час пандемії COVID-19.

Джерело: МОЗ Ізраїлю

Вакцинація ізраїльтян препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року.

Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали близько 6 мільйонів ізраїльтян.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей.

Вчора, 31 серпня в країні розпочали вакцинацію населення третьою, бустерною дозою препарату Pfizer. Відомо, що бустерну дозу зможуть отримати літні люди, які попередньо отримали щеплення вакциною Pfizer, але не раніше, ніж 5 місяців тому.

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.