В Ізраїлі вирішили, що варто розпочати етап вакцинації дітей від коронавірусу. Мовиться про вік від 12 до 15 років. Медики використовуватимуть для них препарат компаній Pfizer/BioNTech.

Варто зазначити, що саме компанія Pfizer опублікувала інформацію про ефективність вакцини у дітей віком від 12 до 15 років. Ізраїль відреагував миттєво.

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Однак розпочати вакцинацію дітей одразу не можуть. Компанія Pfizer повинна отримати відповідний дозвіл від американського регулятора FDA.

Міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн зазначив, що вакцинацію дітей розпочнуть негайно, як тільки отримають цей документ.

Заява Pfizer – чудова новина. Зараз немає нічого більш важливого, ніж якнайшвидше схвалення нових закупок вакцини Ізраїлем, щоб ми були готові до вакцинації дітей,

– зауважив Едельштейн.

До слова, компанія Pfizer вже отримала дозвіл на використання вакцини для дітей у США. Це сталось протягом кількох тижнів.

Вакцинація в Ізраїлі: коротко