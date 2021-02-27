В Ізраїлі близько половини населення (4,65 мільйона громадян із 9,29 мільйона) вже отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Ще 3,27 мільйонам громадян зробили щеплення вдруге. Додамо, що друзу дозу вже отримали понад 85% людей у віці 70 років і старше.

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Таким чином, від початку кампанії вакцинування 20 грудня 2020 року, Ізраїль вакцинував близько 50% свого населення, чисельність якого становить 9,3 мільйона,

– пише видання.

Чимало людей не мають права на вакцинацію в Ізраїлі

Водночас є люди, які не можуть отримати щеплення проти коронавірусу – їх близько 3 мільйонів, включаючи дітей до 16 років та людей, які вже вилікувалися від COVID-19.

У МОЗ Ізраїлю повідомили, що станом на кінець лютого 2021 року у країні залишається понад 40 тисяч активних випадків інфікування COVID-19.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня 2021 року всі громадяни старше 16 років будуть вакциновані проти коронавірусу.

До слова, Україна отримає додаткові 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Саме цією вакциною щеплять масово в Ізраїлі. Партію вже готують до відправки в Україну зі США.

Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну,

– написала депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу