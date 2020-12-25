Ізраїль вакцинував від коронавірусу понад 200 тисяч людей
В Ізраїлі 24 грудня 2020 року вакцину від коронавірусу отримали 74 тисячі людей. Загалом за перші дні вакцинації в державі щеплення зробили 210 тисяч людей.
Перший етап національної кампанії з вакцинації проти коронавірусу стартував у Ізраїлі 20 грудня. Про це повідомляє Times of Israel.
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Вакцинація в Ізраїлі
Наразі в Ізраїлі вакцинують проти COVID-19 медиків. Першими для заохочення населення щеплення препаратом компанії Pfizer зробили прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я країни Йоель Едельштейн.
Наразі в Ізраїлі є близько 700 тисяч доз вакцини. Едельштейн заявив, що вражений кількістю ізраїльтян, які зареєструвалися для отримання щеплення від коронавірусу.
До речі, в Ізраїлі не будуть вакцинувати дітей до 16 років, одужалих від COVID-19, вагітних та жінок, які годують дітей груддю. Також не вакцинуватимуть і людей з сильною алергією на щеплення.
Головне про коронавірус в Ізраїлі
- У країні триває істотний приріст нових випадків, хоча їх відсоток від кількості тестів знижується.
- За добу 24 грудня в Ізраїлі виявили 3 958 випадків зараження коронавірусом при рекордній кількості проведених тестувань – 98 409.
- Загалом за період пандемії вірусом інфікувалися 393 036 людини, з них 3 171 хворий помер.
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