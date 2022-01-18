Ізраїль відмовився від локдаунів: знайшли альтернативу

Новий уряд Ізраїлю відмовився від проведення локдаунів, щоб не "сповільнювати життєдіяльність країни".

Натомість там зосередилися на виявленні нових випадків недуги. Про це сказав голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Як уникнути локдаунів

Тож у країні значно збільшили обсяги тестування для виявлення випадків інфікування. Також там активно проводять вакцинацію населення.

Щодня тестують кожного п'ятого

Нафталі Беннет – глава уряду Ізраїля "Ми хочемо досягти найточнішого виявлення нових випадків. Ми щодня тестуємо кожну п'яту людину. З цим також пов'язана велика кількість виявлення нових випадків інфікування".

Ізраїль одним із перших у світі дозволив використовувати третю вакцину проти COVID-19.

Він сподівається, що це дозволить призупинити поширення захворювання. Також, за його словами, завдяки масовому тестуванню населення та ревакцинації уряд і змінив підхід щодо застосування обмежень.

Раніше головними інструментами були карантин та локдауни, з моїм приходом на посаду ми мали один день локдауну. Зараз намагаємося бути на передовій в медичній сфері, у питанні вакцинації,

– сказав Беннет.

Голова уряду Ізраїлю вважає важливим суміщення інформаційних технологій, даних та медичної сфери, рішень, які в ній приймаються.

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Також щоб відслідковувати епідеміологічну ситуацію в інших країнах, в Ізраїлі створили аналітичну групу для збору та аналізу даних. Це дає можливість враховувати чинний досвід та швидко реагувати на нові виклики.

Наприклад, коли почалася хвиля Oмікрону, Ізраїль першим закрив повітряний простір на 2 тижні, аби виграти час, використати дані інших держав та виробити оптимальну стратегію. "Це дало можливість сформувати оптимальну політику", – сказав голова ізраїльського уряду.

Новий уряд на чолі з Нафталі Беннетом розпочав роботу 14 червня. Уперше за 12 останніх років його очолив не Беньямін Нетаньяху. За так званий "уряд змін" проголосували 60 зі 120 депутатів Кнесету, проти – 59.