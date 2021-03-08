Ізраїль є світовим лідером за темпами вакцинації населення, тож з 8 березня там вирішили дещо послабити правила для в'їзду в країну. Щоправда, там наразі не збираються визнавати щеплення вакциною Covishield – єдиною, яка є в Україні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі одного з українських телеканалів заявив про певне непорозуміння щодо вакцин. Через це під загрозою опинилося взаємне визнання сертифікатів про щеплення.

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"Ми над цим питанням працюємо спільно й будемо схвалювати найближчим часом рішення. В Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини – Pfizer i Moderna", – підкреслив дипломат.

Він підкреслив, що саме 8 березня Україна й Ізраїль розпочали перемовини щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації, адже цей процес вже стартував і в Україні.

У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається погоджувати,

– заявив Євген Корнійчук.

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