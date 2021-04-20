Ізраїль закрив усі відділення в лікарнях для хворих на COVID-19

Ізраїль заявив, що закриває відділення для інфікованих на коронавірусну інфекцію, оскільки захворюваність на інфекцію в країні падає.

Видання пише, що рівень зараження COVID-19 продовжує знижуватися. Так, медичний центр імені Хіллеля Яффі в Хадері і медичний центр Баруха Паде в Тверії останніми в країні закрили свої COVID-відділення у понеділок, 19 квітня.

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Пацієнти цих відділень були переведені на лікування в терапевтичні відділення.

Країна почала закривати свої відділення щодо коронавірусу кілька тижнів тому, коли ізраїльська кампанія швидких щеплень проти коронавірусу почала приносити свої результати, а саме зменшення числа нових випадків інфікування на коронавірус.

Я радий повідомити, що ми закриваємо останнє COVID-відділення,

– заявив директор лікарні в Хадері доктор Міккі Дудкевич.

За його словами, якщо виникне необхідність, в країні знову відкриють відділення для хворих на коронавірус.

"Але сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", – зазначив він.

Коронавірус в Ізраїлі

Зауважимо, що 19 квітня в Ізраїлі виявили лише 149 випадків зараження коронавірусом. На жаль, чотири людини померли від ускладнень.

Станом на 20 квітня загалом у країні хворіють 2206 осіб. Для порівняння – в Україні нараховано понад 421 тисячу активних хворих.

З початку пандемії в Ізраїлі захворіли на коронавірус понад 837 тисяч осіб, зафіксовано 6342 летальні випадки. Повністю вакциновано понад 53% населення країни і понад 73% дорослого населення.