Ізраїль завершив вакцинацію понад 50% населення: на шляху до подолання пандемії
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило про повну вакцинацію проти коронавірусу більш ніж 50% населення країни — вони отримали по дві дози препарату.
Джерело:The Guardian
Ізраїль має найкращі показники вакцинації
Вакцинальна кампанія розпочалася в Ізраїлі в грудні 2020 року. Уряд вирішив вакцинувати усіх громадян і жителів країни віком від 16 років – це близько 69% – 9,3 мільйона населення.
До теми Ізраїль не збирається визнавати українські щеплення вакциною Covishield
Половина населення отримали повну дозу препарату
Міністра охорони здоров'’я Йоель Едельштейн повідомив 25 березня 2021 року, що дві дози вакцини проти коронавірусу наразі отримали уже 50,07% всього населення, ще 55,96% населення отримали тільки першу дозу.
Ізраїль ставить на меті повністю вакцинувати усіх охочих до кінця травня 2022 року.
Близько третини населення країни віком до 16 років, і їх не будуть вакцинувати, поки не доведуть, що вакцина безпечна для дітей. Водночас в рамках випробування в Ізраїлі таки вакцинували сотні дітей у віці від 12 до 16 років.
Більше про це Влада Ізраїлю задоволена випробуваннями вакцини Pfizer на дітях
Ситуація із COVID-19 в Ізраїлі
- Добовий показник летальності від COVID-19 в Ізраїлі знизився на 85%, випадки важкого захворювання — на 72%.
- Щоденний приріст хворих на коронавірус впав на 86% у порівнянні з піком пандемії в середині січня.
- Вакцинація в Ізраїлі розпочалася 20 грудня 2020 року. Тоді у країні схвалили препарат від Pfizer/BioNTech. На початку січня в Ізраїлі також дозволили використовувати вакцину від компанії Moderna.
- За даними Університету Джонса Гопкінса, загалом в Ізраїлі виявили понад 830 тисяч випадків коронавірусу, понад 6 тисяч із них завершилися летально.
Поділитися новиною