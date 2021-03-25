Ізраїль завершив вакцинацію понад 50% населення: на шляху до подолання пандемії

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило про повну вакцинацію проти коронавірусу більш ніж 50% населення країни — вони отримали по дві дози препарату.

Ізраїль має найкращі показники вакцинації

Вакцинальна кампанія розпочалася в Ізраїлі в грудні 2020 року. Уряд вирішив вакцинувати усіх громадян і жителів країни віком від 16 років – це близько 69% – 9,3 мільйона населення.

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Половина населення отримали повну дозу препарату

Міністра охорони здоров'’я Йоель Едельштейн повідомив 25 березня 2021 року, що дві дози вакцини проти коронавірусу наразі отримали уже 50,07% всього населення, ще 55,96% населення отримали тільки першу дозу.

Ізраїль ставить на меті повністю вакцинувати усіх охочих до кінця травня 2022 року.

Близько третини населення країни віком до 16 років, і їх не будуть вакцинувати, поки не доведуть, що вакцина безпечна для дітей. Водночас в рамках випробування в Ізраїлі таки вакцинували сотні дітей у віці від 12 до 16 років.

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