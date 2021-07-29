Кого вакцинуватимуть трьома дозами

Генеральний директор МОЗ країни Нахман Аш попередив директорів лікарняних кас про необхідність підготовки третьої дози вакцини від коронавірусу для людей старше 60 років. Імунізацію бустерною дозою розпочнуть з неділі, 1 серпня.

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Третю дозу вводитимуть лише після 5 місяців закінчення вакцинації

Міністр зазначив, що третє щеплення буде доступне тим, хто отримав другу дозу принаймні за 5 місяців до цього.

Водночас третю дозу вакцини не зможуть отримати ті, хто одужав від COVID-19 і не був вакцинований.

Що відомо про "бустерну вакцину"

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

До слова, в Чилі і Таїланді мають намір посилювати вакцинованих CoronaVac третім щепленням – Pfizer, Moderna або AstraZeneca. Міністерство охорони здоров'я України може також ухвалити таке рішення.

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.

Зверніть увагу! Результати досліджень показали, що бустерна (третя) доза вакцини від Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

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