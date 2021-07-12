До них віднесли людей зі слабким імунітетом. Відомство рекомендувало давати третю дозу вакцини через 8 тижнів після отримання другої дози.
Увага В Ізраїлі штамом Дельта інфікуються вакциновані люди
Її можна зробити не раніше, ніж через 4 тижні. Втім, можна щепитись і пізніше.
Міністерство охорони здоров'я дозволило лікарняним касам вакцинувати третьою дозою вакцини Pfizer проти коронавірусу людей з ослабленим імунітетом,
– мовиться у повідомленні.
Разом з тим, в Ізраїлі нещодавно заявляли про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech до 64%. Все це – на тлі поширення в країні штаму Дельта.
Вакцинація в Ізраїлі: коротко
- В Ізраїлі була одна з найефективніших у світі кампаній з вакцинації від COVID-19. Вже з 1 червня в країні скасували всі карантинні обмеження, крім носіння масок.
- Майже 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одне щеплення Pfizer, в результаті чого кількість щоденних випадків COVID-19 значно знизилася.
- Однак через штам Дельта нові випадки захворювання знову почали рости. Після цього Ізраїль повернув карантин.