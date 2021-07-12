До них віднесли людей зі слабким імунітетом. Відомство рекомендувало давати третю дозу вакцини через 8 тижнів після отримання другої дози.

Увага В Ізраїлі штамом Дельта інфікуються вакциновані люди

Її можна зробити не раніше, ніж через 4 тижні. Втім, можна щепитись і пізніше.

Міністерство охорони здоров'я дозволило лікарняним касам вакцинувати третьою дозою вакцини Pfizer проти коронавірусу людей з ослабленим імунітетом,

– мовиться у повідомленні.

Разом з тим, в Ізраїлі нещодавно заявляли про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech до 64%. Все це – на тлі поширення в країні штаму Дельта.

Вакцинація в Ізраїлі: коротко

В Ізраїлі була одна з найефективніших у світі кампаній з вакцинації від COVID-19. Вже з 1 червня в країні скасували всі карантинні обмеження, крім носіння масок.

Майже 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одне щеплення Pfizer, в результаті чого кількість щоденних випадків COVID-19 значно знизилася.

Однак через штам Дельта нові випадки захворювання знову почали рости. Після цього Ізраїль повернув карантин.

Довідка. За даними Worldometer, станом на 12 липня 2021 року в Ізраїлі виявлено 846 327 випадки зараження коронавірусом, з них 6 438 летальних. Видужали – 835 792 людей.