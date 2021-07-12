В Ізраїлі дозволили втретє щепитись вакциною Pfizer: лише для певної категорії

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило робити третє щеплення вакциною проти коронавірусу Pfizer. Однак, лише для певних осіб.

До них віднесли людей зі слабким імунітетом. Відомство рекомендувало давати третю дозу вакцини через 8 тижнів після отримання другої дози.

Увага В Ізраїлі штамом Дельта інфікуються вакциновані люди

Її можна зробити не раніше, ніж через 4 тижні. Втім, можна щепитись і пізніше.

Міністерство охорони здоров'я дозволило лікарняним касам вакцинувати третьою дозою вакцини Pfizer проти коронавірусу людей з ослабленим імунітетом,

– мовиться у повідомленні.

Разом з тим, в Ізраїлі нещодавно заявляли про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech до 64%. Все це – на тлі поширення в країні штаму Дельта.

Вакцинація в Ізраїлі: коротко

В Ізраїлі була одна з найефективніших у світі кампаній з вакцинації від COVID-19. Вже з 1 червня в країні скасували всі карантинні обмеження, крім носіння масок.

Майже 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одне щеплення Pfizer, в результаті чого кількість щоденних випадків COVID-19 значно знизилася.

Однак через штам Дельта нові випадки захворювання знову почали рости. Після цього Ізраїль повернув карантин.

За даними Worldometer , станом на 12 липня 2021 року в Ізраїлі виявлено 846 327 випадки зараження коронавірусом, з них 6 438 летальних. Видужали – 835 792 людей.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу