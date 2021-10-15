Більшість госпіталізованих – невакциновані
Ізраїльські лікарі пояснюють, що чергова хвиля коронавірусу може настати через небажання ізраїльтян вакцинуватись.
Увага Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують
Зокрема, завідувач відділення інтенсивної терапії для хворих на коронавірус в одному з медичних центрів Ізраїлю Ілля Каган зазначив, що більша частина їхніх пацієнтів – невакциновані.
Молоді люди говорять, що переносять хворобу легко і з ними нічого не трапиться. Але навіть якщо це частково і правда, не можна забувати про соціальну відповідальність та байдуже ставитися до літніх людей,
– уточнив медик.
В очікуванні п'ятої хвилі
За прогнозом лікаря, п'ята хвиля в Ізраїлі, ймовірно, почнеться взимку. Наразі в країні фіксують завершальний етап четвертої хвилі.
Я б дуже хотів виявитись неправим, але коронавірус дуже підступний. Тому ми готуємося до п'ятої хвилі,
– наголосив лікар.
Також підступність коронавірусу відзначив ще один ізраїльський медик Алан Гершко. Він нагадав, що лікування коронавірусу – це справа не кількох днів, а багатьох тижнів. Особливо, якщо це стосується невакцинованих пацієнтів.
За словами фахівця, більша частина його пацієнтів – невакциновані. Серед них чимало людей у віці 40 років та молодше. Причому деякі підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
Актуальна статистика COVID-19
- Впродовж останньої доби в Ізраїлі офіційно підтвердили 1325 нових випадків інфікування коронавірусом.
- Загалом в країні повідомили про понад 1,3 мільйона хворих, жертвами коронавірусу стали майже 8 тисяч інфікованих.
- Наразі в країні схвалили й активно проводять вакцинацію бустерною дозою вакцин проти коронавірусу.