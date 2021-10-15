В Ізраїлі готуються до п'ятої хвилі коронавірусу: деталі

В Ізраїлі лікарі ковідних закладів впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. Зокрема, вони вважають, що відповідальні за нову хвилю – несвідомі громадяни, які не вакцинувались проти COVID-19.

Більшість госпіталізованих – невакциновані

Ізраїльські лікарі пояснюють, що чергова хвиля коронавірусу може настати через небажання ізраїльтян вакцинуватись.

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Зокрема, завідувач відділення інтенсивної терапії для хворих на коронавірус в одному з медичних центрів Ізраїлю Ілля Каган зазначив, що більша частина їхніх пацієнтів – невакциновані.

Молоді люди говорять, що переносять хворобу легко і з ними нічого не трапиться. Але навіть якщо це частково і правда, не можна забувати про соціальну відповідальність та байдуже ставитися до літніх людей,

– уточнив медик.

В очікуванні п'ятої хвилі

За прогнозом лікаря, п'ята хвиля в Ізраїлі, ймовірно, почнеться взимку. Наразі в країні фіксують завершальний етап четвертої хвилі.

Я б дуже хотів виявитись неправим, але коронавірус дуже підступний. Тому ми готуємося до п'ятої хвилі,

– наголосив лікар.

Також підступність коронавірусу відзначив ще один ізраїльський медик Алан Гершко. Він нагадав, що лікування коронавірусу – це справа не кількох днів, а багатьох тижнів. Особливо, якщо це стосується невакцинованих пацієнтів.

За словами фахівця, більша частина його пацієнтів – невакциновані. Серед них чимало людей у віці 40 років та молодше. Причому деякі підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

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