Що відомо про випадки інфікування після ревакцинації

Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що через тиждень після імунізації третьою дозою COVID-вакцини коронавірусну інфекцію виявили у 14 ізраїльтян.

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11 з них – люди у віці від 60 і старше, троє інших – молодше 60 років.

Двох людей з групи 60+, які заразилися після бустерної дози, госпіталізували у зв'язку з погіршенням їх стану.

Імунізацією третьою ін'єкцією цим пацієнтам зробили за рекомендацією медиків, попередньо виявивши, що дві стандартні дози не забезпечили необхідної кількості антитіл.

Тому карантинні правила все ще актуальні

Зробіть щеплення, носіть захисну маску, дотримуйтесь рекомендацій. Це єдиний спосіб уникнути локдауну,

– йдеться в коментарі міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Там також зазначили, що COVID-19 був діагностований у 14 осіб з 464 810, які отримали третє щеплення. Таким чином, хворі поки становлять 0,003%.

Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі

Ізраїль став першою країною, яка почала ревакцинацію населення. Наразі місцеві медики активно перевіряють протоколи застосування та ефективність бустерної дози.

Третьою дозою вирішили імунізувати людей старше 60 років, далі планують охопити громадян від 40 років і старше.

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