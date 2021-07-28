В Ізраїлі народилася дитина з близнюком у шлунку

Мешканка ізраїльського міста Ашдод народила дівчинку, всередині шлунка якої знайшли ембріон. Це вкрай рідкісний випадок.

Ембріон всередині новонародженої

Дівчинка народилася в липні в одному з місцевих медичних центрів. За словами лікарів, зараз з дівчинкою і мамою все добре.

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Про те, що в шлунку дитини щось є, стало відомо на пізній стадії вагітності. Результати УЗД показали, що живіт дівчинки був дещо збільшений. Після пологів живіт дівчинки оглянули ще раз.

Усередині дівчинки виявили ембріона, який розвинувся лише частково. Операція пройшла успішно, дівчинку, і її матір, у якої є ще троє дітей, уже відправили додому. Після операції лікарі змогли побачити тільки серце і деякі кістки ембріона.

Чому трапляються такі випадки

На думку лікарів, існує кілька теорій, які здатні описати цей випадок. Згідно з однією з них, на ранніх стадіях вагітності формуються два ембріони, але потім один з них поглинає іншого.

Це відбувається в процесі розвитку плоду, коли є порожнини, які закриваються під час розвитку, і один з ембріонів потрапляє в такий простір. Усередині цей ембріон частково розвивається, але не виживає і залишається всередині,

– пояснили лікарі.

Випадки внутрішньоутробного розвитку плода трапляються лише приблизно раз на 500 000 пологів.