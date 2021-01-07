В Ізраїлі очікується перша партія вакцини проти коронавірусу Moderna
До Ізраїлю зовсім скоро або ж сьогодні, 7 січня, повинна прибути перша партія вакцини від коронавірусу Modernа. Напередодні уряд погодив поставку 6 мільйонів доз COVID-вакцини.
Як повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, вже сьогодні, 7 січня, у країну має прибути перша партія вакцини проти коронавірусної інфекції Moderna.
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"Кілька днів тому я говорив з генеральним директором компанії Modernа Стефаном Банселем. Завтра перша партія вакцини Modernа повинна прибути до Ізраїлю", – йдеться у повідомлення, яке опубліковане у середу, 6 січня.
Вакцини планують доставити людям, які не можуть самі прийти у лікарню.
Це перша партія вакцини Modernа, будуть ще. Я працюю над тим, щоб доставити громадянам Ізраїлю мільйони доз вакцин, щоб ми змогли раз і назавжди позбутися від пандемії коронавірусу,
– заявив Нетаньяху.
Додамо, що в Ізраїлі, яка є лідером за темпами вакцинації у всьому світі, міністри проголосували за запровадження нового локдауну через спалах захворювання на коронавірус.
За даними порталу Our World in Data, станом на 6 січня в Ізраїлі вакцинували вже майже 16% громадян. Це практично кожен шостий житель.
Заява Біньяміна Нетаньяху: дивіться відео
Що відомо про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі
- В Ізраїлі вже вакцинувати понад мільйон людей.
- Понад 40% людей, старших 60 років, отримали першу дозу вакцини від BioNTech та Pfizer.
- Однак згодом в країні відклали запис на вакцинацію, аби видати другі дози тим, хто вже зробив щеплення. Річ у тім, що влада не впевнена, чи вистачить кількості препарату.
- В країні є кілька випадків смертей після вакцинації. Однак місцеві медики вважають, що це не пов'язано із щепленням.
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