В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу

В Ізраїлі підтвердили те, що через три тижні після початку вакцинації проти коронавірусної інфекції зменшилася кількість нових хворих і госпіталізацій.

Станом на 6 лютого, Ізраїль став країною з найбільшим відсотком вакцинованого населення. Масове щеплення проти коронавірусу країна розпочала 20 грудня.

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Наскільки нам відомо, дотепер жодне дослідження не вивчало вплив кампанії вакцинації на популяційний рівень і її вплив на характер динаміки пандемії. Оскільки Ізраїль є однією з перших країн, які проводять кампанію вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що ця кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу,

– заявили вчені з Інституту науки Вейцмана в Реховоті.

В Ізраїлі вже вакцинували майже третину громадян, включно з трьома чвертями з тих, хто у віці 60 років і старше.

Доцент кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Двір Аран зазначив, що вакцина має високу ефективність у зменшенні кількості випадків зараження коронавірусом, госпіталізацій і смертності.

Крім того, після щеплень рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Видання пише, що ефективність вакцин також залежить від правильності транспортування і зберігання препарату.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу