В ізраїльському Тель-Авіві з вівторка, 9 лютого розпочали проводити безплатну вакцинацію від коронавірусу іноземців. Також щеплюватимуть і здобувачів статусу біженців.

Вакцинація іноземців в Ізраїлі

У перший день роботи центр вакцинації на півдні Тель-Авіва, в якому проживає велика громада мігрантів, зробили щеплення десяткам іноземних громадян, які вишикувалися біля будівлі.

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Інформацію надавали англійською, ефіопською, російською та арабською мовами. Серед вакцинованих були іноземні працівники з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також суданські та еритрейські біженці.



Вакцинація проти коронавірусу в Тель-Авіві / Фото: Associated Press

За їхніми словами, деякі іноземні працівники в Ізраїлі не мають грошей або страховки, щоб дозволити собі оплату вакцини, і назвали дії ізраїльської влади дуже вдалими.

Ейтан Шварц, речник муніципалітету Тель-Авіва, заявив, що уряд несе відповідальність за "вакцинацію всіх, хто перебуває в межах країни", і що він зробить наступний крок і почне також вакцинувати нелегальних або бездокументних біженців.

Вакцинація в Ізраїлі