Від коронавірусу почали вакцинувати старшокласників в Ізраїлі. Наразі вони тимчасово не навчаються через локдаун в країні.

Щеплення розпочали в суботу, 23 січня. Про це повідомили на сайті Times of Israel.

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Як відбувалась вакцинація

Вакцинували дітей у віці від 16 до 18 років. Для цього школярі повинні були отримати згоду батьків.

Мета вакцинації

Старшокласників вирішили щеплювати, щоб повернутти їх у школу. Адже школярі повинні вчасно почати складати випускні іспити, які необхідні для подальшого вступу до вищих навчальних закладів.

Зазначимо! В Ізраїлі до неділі, 24 січня, першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 2,5 мільйона людей. Це – понад чверть від 9-мільйонного населення країни. Також 973 тисячі осіб вже отримали і другу дозу.

Також нагадаємо, що 24 січня в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. Перш за все вакцинували лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.

Коронавірус в Ізраїлі: коротко