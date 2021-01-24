В Ізраїлі почали вакцинувати від COVID-19 старшокласників: деталі
Від коронавірусу почали вакцинувати старшокласників в Ізраїлі. Наразі вони тимчасово не навчаються через локдаун в країні.
Щеплення розпочали в суботу, 23 січня. Про це повідомили на сайті Times of Israel.
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Як відбувалась вакцинація
Вакцинували дітей у віці від 16 до 18 років. Для цього школярі повинні були отримати згоду батьків.
Мета вакцинації
Старшокласників вирішили щеплювати, щоб повернутти їх у школу. Адже школярі повинні вчасно почати складати випускні іспити, які необхідні для подальшого вступу до вищих навчальних закладів.
Також нагадаємо, що 24 січня в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. Перш за все вакцинували лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.
Коронавірус в Ізраїлі: коротко
- Станом на 24 січня 2021 року, загалом в Ізраїлі захворіли на коронавірус 595 097 осіб.
- З них – 4 361 померли, водночас 515 683 інфікованих одужали.
- Наразі в Ізраїлі діє локдаун. Його пом'якшення може розпочатися 1 лютого.
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