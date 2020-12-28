В Ізраїлі 75-річний чоловік помер від серцевого нападу після щеплення від коронавірусної інфекції вакциною компанії Pfizer.

Чоловік проживав на півночі країни і довгий час страждав на хвороби серця та злоякісне захворювання. Про це пише видання The Jerusalem Post.

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Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що 75-річний чоловік із Північного Ізраїлю помер від серцевого нападу приблизно за дві години після вакцинації від коронавірусу,

– пише видання.

Додамо, що чоловік раніше вже пережив кілька серцевих нападів. Керівник відділу безпеки і якості МОЗ очолив спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку.

"Первинна перевірка не виявила зв'язку між нещасним випадком і вакциною, кампанія вакцинації триває", – повідомили у МОЗ.

Додамо, що 20 грудня 2020 року в Ізраїлі розпочали вакцинацію від коронавірусу.