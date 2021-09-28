В Ізраїлі померла жінка з безсимптомним перебігом коронавірусу

28 вересня 2021 , 18:41
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Вести

46-річна ізраїльтянка померла від коронавірусу, попри те, що у жінки був безсимптомний перебіг захворювання. Рідні викликали швидку медичну допомогу вже після того, як вона несподівано втратила свідомість.

Жінка померла за лічені години

Крім того, ЗМІ повідомляють, що в жінки начебто не було супутніх захворювань. Відомо, що госпіталізували пацієнту у відділення лікарні "Вольфсон" вже в несвідомому стані. 

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За словами медпрацівників, жінку доставили до приймальні вже мертвою. Медики лише констатували її смерть.

Жінка не була вакцинованою проти COVID-19

МОЗ проводить перевірку з цього приводу. У повідомленні йдеться, що ізраїльтянка вела активний спосіб життя і не скаржилася на здоров'я.

Водночас вона не була вакцинованою проти COVID-19. Що саме призвело до різкого погіршення стану та стало причиною смерті — наразі з'ясовують фахівці. 

Поширення та протидія коронавірусу в Ізраїлі

  • За даними університету Джонса Гопкінса, станом на 28 вересня, від початку пандемії в Ізраїлі виявили понад 1,2 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, 7 684 з них – померли. 
  • За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, принаймні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 65% населення країни.
  • Крім того, в країні активно проводять вакцинацію третьою дозою, тож бустерну дозу отримали вже 34% населення країни загалом та 46% дорослого населення.
Автор: Анастасія Лукашевська