В Ізраїлі померла жінка з безсимптомним перебігом коронавірусу

46-річна ізраїльтянка померла від коронавірусу, попри те, що у жінки був безсимптомний перебіг захворювання. Рідні викликали швидку медичну допомогу вже після того, як вона несподівано втратила свідомість.

Жінка померла за лічені години

Крім того, ЗМІ повідомляють, що в жінки начебто не було супутніх захворювань. Відомо, що госпіталізували пацієнту у відділення лікарні "Вольфсон" вже в несвідомому стані.

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За словами медпрацівників, жінку доставили до приймальні вже мертвою. Медики лише констатували її смерть.

Жінка не була вакцинованою проти COVID-19

МОЗ проводить перевірку з цього приводу. У повідомленні йдеться, що ізраїльтянка вела активний спосіб життя і не скаржилася на здоров'я.

Водночас вона не була вакцинованою проти COVID-19. Що саме призвело до різкого погіршення стану та стало причиною смерті — наразі з'ясовують фахівці.

Поширення та протидія коронавірусу в Ізраїлі