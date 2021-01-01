За майже 2 тижні в Ізраїлі зробили щеплення від COVID-19 вже понад мільйону громадян. Це – понад 10% відсотків населення країни.

Мільйонному жителю країни зробили щеплення 1 січня. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Відповідним мешканцем став чоловік з арабського міста Умм-ель-Фахм.

З нагоди у мільйон вакцинованих від коронавірусу – до міста прибули міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн та прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

За словами Нетаньяху, метою уряду під час кампанії вакцинації є зробити щеплення щонайменше 5,5 мільйона громадян. Він додав, що досягнення відповідної позначки дасть змогу спинити пандемію в країні.

Довідка. В Ізраїлі проводять вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компаніями BioNTech та Pfizer. Щеплення розпочали 19 грудня 2020 року.

Вакцинація в Ізраїлі: коротко