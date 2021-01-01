В Ізраїлі понад мільйон людей вже вакцинували від COVID-19: деталі
За майже 2 тижні в Ізраїлі зробили щеплення від COVID-19 вже понад мільйону громадян. Це – понад 10% відсотків населення країни.
Мільйонному жителю країни зробили щеплення 1 січня. Про це повідомляє The Times of Israel.
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Відповідним мешканцем став чоловік з арабського міста Умм-ель-Фахм.
З нагоди у мільйон вакцинованих від коронавірусу – до міста прибули міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн та прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
За словами Нетаньяху, метою уряду під час кампанії вакцинації є зробити щеплення щонайменше 5,5 мільйона громадян. Він додав, що досягнення відповідної позначки дасть змогу спинити пандемію в країні.
Вакцинація в Ізраїлі: коротко
- У МОЗ Ізраїлю повідомили, що 31 грудня в Ізраїлі вакцинували приблизно 153,4 тисячі осіб.
- Понад 40 відсотків ізраїльтян старше 60 років отримали першу дозу вакцини від BioNTech та Pfizer.
- Після вакцинування проти коронавірусу в Ізраїлі померли двоє людей 75 та 88 років. Проте місцеві медики вважають – обидві смерті з вакциною не пов'язані.
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