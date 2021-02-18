В Ізраїлі представили імунний COVID-паспорт: хто його отримає

Уряд Ізраїлю представив розробку так званого "зеленого паспорта". По суті це те саме, що імунний паспорт. Лише зі зміненою назвою.

Документ у вигляді сертифіката видаватимуть тим людям, які щепилися проти коронавірусу або перехворіли на COVID-19.

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Які можливості дає цей сертифікат

За його допомогою мешканці Ізраїлю матимуть змогу відвідувати спортивні зали, басейни, спортивні та культурні події, а ще безперешкодно залишатися в готелях.

Найближчої неділі повинні відкритися заклади, які можуть відвідувати власники "зеленого паспорта". Але працювати їм дозволять лише за умови, якщо вони матимуть сканер паспортів та пускатимуть у приміщення лише людей з сертифікатом.

Міністр охорони здоров'я Юлій Едльштейн наголосив, що за підробку цього документа буде кримінальна відповідальність.

Цей паспорт можна отримати трьома способами: