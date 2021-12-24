В Ізраїлі препарат від COVID-19 вилікував 100% пацієнтів: результати випробувань
Джерело:The Jerusalem Post
В Ізраїлі наразі проходять випробування препарату Amor-18 від ізраїльської біотехнологічної компанії Amorphical.
Усіх пацієнтів виписали з лікарні
Повідомляється, що зараз випробування перебувають на другій фазі. Результати більш ніж обнадійливі.
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Усі 18 піддослідних, які приймали пігулки одужав від коронавірусу. Їх виписали з лікарень.
Оскільки пацієнти, які отримували ліки, одужали протягом кількох днів і їх відпустили додому, випробування було успішним на 100%,
– сказав доктор Нашат Абу Салех, співдиректор відділу коронавірусу в медичному центрі, де провели II фазу клінічних випробувань.
Крім того, препарат давали ще двом пацієнтам у межах благодійної допомоги. Обидва успішно одужали та їх також виписали з медичних центрів.
Очікують на інші результати
Наразі випробування проводять у кількох лікарнях Ізраїлю. Також кілька медичних закладів у Бразилії погодилися взяти участь.
Наразі ізраїльські медики очікують відповіді від лікарень Європи та США.
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Що відомо про препаратУ ліках Amor-18 основним інгредієнтом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.
Як пояснили в компанії, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку коронавірусу в організмі. Ці зміни впливають на здатність інфекції проникати в клітини та розмножуватися.
Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу і, отже, погіршення стану пацієнтів.