В Ізраїлі пропонують безкоштовний "дрінк" тим, хто вакцинується проти COVID-19 у барі
Програма вакцин в Ізраїлі значно сповільнилася серед молоді, тому Тель-Авів намагається запропонувати одне з нових рішень для підвищення рівня інтересу до щеплення серед молодого населення.
Джерело:Sky News
Один з барів у Тель-Авіві став незвичним пунктом вакцинації, пропонуючи укол COVID-19 в обмін на безкоштовний напій.
Читайте також Неочікувано: лікування COVID-19 антитілами може бути смертельним для деяких пацієнтів
Основна мета – стимулювати молодь щепитися проти коронавірусу. Біля входу в бар Jenia Bar розмістили мобільний пункт вакцинації.
Щеплення може зробити будь-хто, безкоштовно і без запису. Тим, хто отримав вакцину, видають ваучер на безкоштовний напій.
Бар Jenia Bar, де видають безкоштовний напій після вакцинації / Фото: Getty Images
Організатори пояснили, що у цей спосіб вони хочуть закликати молодь активніше включатися в вакцинацію. Станом на 24 лютого хоча б одну з двох доз вакцини отримали 43% всього населення Ізраїлю. У більшості це люди похилого віку, тоді як молодь вакцинуватися не поспішає.
Експерти пояснюють, що молодь не поспішає щепитися проти коронавірусу, адже мають менший ризик захворіти.
Я вирішила, що це хороша можливість отримати вакцину, тому що їхати в інші місця у мене немає ні часу, ні можливостей,
– заявила дівчина Мей Перес, яка отримала вакцину в барі.
Бар Jenia Bar, де видають безкоштовний напій після вакцинації / Фото: Getty Images
Поділитися новиною