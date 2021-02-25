В Ізраїлі провели концерт лише для вакцинованих проти COVID-19 і перехворілих: відео
У Тель-Авіві 24 лютого провели один із перших культурних заходів в Ізраїлі за останні 11 місяців. На концерт пускали людей, які мають так званий зелений паспорт.
Джерело:Times Of Israel
Дійство відбувалось у місцевому парку. Перед відвідуванням заходу люди повинні були показати зелений паспорт.
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Зелений паспорт в Ізраїлі можуть отримати лише ті люди, які перехворіли на коронавірус або не раніше ніж через тиждень після введення другої дози вакцини. Даний документ розміщений у додатку на телефоні та діє 6 місяців.
Сидіти серед вакцинованих людей гарантує захист і відчуття комфорту. Після року ізоляції вдома чудово виходити на вулиці, відвідувати публічні заходи,
– поділився враженням один із відвідувачів концерту Дорон Зіхер.
Ще один відвідувач, 66-річний Міхал Порат, зауважив, що не пішов на концерт, якби туди пускали всіх.
Я хочу бути впевненим, що люди поряд зі мною вже мають імунітет,
– заявив він.
До слова, уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину. Вже у квітні 2021 року країна може повернутися до звичного способу життя.
Як Ізраїль виходитиме з карантину:
- Перший етап – це видача першої версії "зеленого паспорта" для тих, хто отримав вакцину від COVID-19 або ж перехворів на недугу. Наразі Ізраїль перебуває на цьому етапі.
- Другий етап – повернення до системи освіти. Його мають ввести в дію під час 2-го тижня березня.
- Третій етап – запуск оновленої версії "зеленого паспорта". Якою вона буде та що передбачатиме цей етап, поки не уточнюють. Його введуть також на 2-му тижні березня.
- Четвертий етап – ще одне пом'якшення карантину. Воно заплановане на кінець березня – після того, як вакцинують усе доросле населення країни.
- П'ятий етап – зняття всіх обмежень і повернення до звичайного життя. Він запланований на квітень.
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