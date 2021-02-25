В Ізраїлі провели концерт лише для вакцинованих проти COVID-19 і перехворілих: відео

У Тель-Авіві 24 лютого провели один із перших культурних заходів в Ізраїлі за останні 11 місяців. На концерт пускали людей, які мають так званий зелений паспорт.

Дійство відбувалось у місцевому парку. Перед відвідуванням заходу люди повинні були показати зелений паспорт.

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Зелений паспорт в Ізраїлі можуть отримати лише ті люди, які перехворіли на коронавірус або не раніше ніж через тиждень після введення другої дози вакцини. Даний документ розміщений у додатку на телефоні та діє 6 місяців.

Сидіти серед вакцинованих людей гарантує захист і відчуття комфорту. Після року ізоляції вдома чудово виходити на вулиці, відвідувати публічні заходи,

– поділився враженням один із відвідувачів концерту Дорон Зіхер.

Ще один відвідувач, 66-річний Міхал Порат, зауважив, що не пішов на концерт, якби туди пускали всіх.

Я хочу бути впевненим, що люди поряд зі мною вже мають імунітет,

– заявив він.

До слова, уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину. Вже у квітні 2021 року країна може повернутися до звичного способу життя.

Як Ізраїль виходитиме з карантину: