В Ізраїлі провели унікальну операцію: розділили сіамських близнюків

В Ізраїлі в місті Беер-Шева провели рідкісну операцію, яка розділила однорічних дівчаток-близнят. Вони народилися зі зрощеними потилицями.

Це перша в країні подібна операція з розділення сіамських близнюків. Тепер однорічні дівчинки дихають і їдять окремо один від одного.

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Що відомо про рідкісну операцію

Операція тривала протягом 12 годин.

Її готували місяці. Протягом цього часу дівчаткам вставляли в голову надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю шкіру використовували, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.

До проведення рідкісної сепарації залучили десятки експертів з Ізраїлю, а також іноземних хірургів.

Фахівці також провели дівчаткам реконструкцію черепа і пересадили скальпи.

Це була рідкісна і складна операція, яка проводилася всього 20 разів по всьому світу, а тепер вперше в Ізраїлі,

– сказав головний дитячий нейрохірург центру Міккі Гідеон.

У якому стані діти зараз

Зараз дівчатка проходять медичну реабілітацію в підрозділі пластичної хірургії в Медичному центрі "Сорока" міста Беер-Шева. Тепер розділені близнюки дихають і їдять окремо один від одного.

Очікується, що після розділення дівчатка зможуть вести повноцінний спосіб життя.

Відомо, що близнючки народилися у серпні 2020 року.