Понад 1,6 тисяч COVID-хворих нині перебувають в ізраїльських лікарнях. 526 з них перебувають у важкому стані.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

У вівторок було діагностовано 71 593 нових випадки коронавірусу, що стало новим щоденним рекордом,
– йдеться в повідомленні.

Деякі обмеження планують послабити

Чиновники охорони здоров'я планують скасувати вимоги до ізоляції для дітей, які контактували з інфікованими людьми, але не мають симптомів захворювання.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

  • Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 1,7 мільйона хворих на коронавірус.
  • Хвороба забрала життя понад 8,3 тисяч пацієнтів.