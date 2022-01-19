Понад 1,6 тисяч COVID-хворих нині перебувають в ізраїльських лікарнях. 526 з них перебувають у важкому стані.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

У вівторок було діагностовано 71 593 нових випадки коронавірусу, що стало новим щоденним рекордом,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу: МОЗ країни 2 доби не публікував оновлені дані по коронавірусу, посилаючись на перевантаження систем через велику кількість зареєстрованих випадків інфікування.

Деякі обмеження планують послабити

Чиновники охорони здоров'я планують скасувати вимоги до ізоляції для дітей, які контактували з інфікованими людьми, але не мають симптомів захворювання.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі