В Ізраїлі рекордна кількість нових COVID-хворих від початку пандемії
19 січня 2022 , 18:31Читать новость на русском
Джерело:The Times of Israel
За минулу добу, 18 січня, в Ізраїлі зареєстрували більш ніж 71,5 тисяч хворих на COVID-19. Це рекордний показник для країни за весь час пандемії.
Понад 1,6 тисяч COVID-хворих нині перебувають в ізраїльських лікарнях. 526 з них перебувають у важкому стані.
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У вівторок було діагностовано 71 593 нових випадки коронавірусу, що стало новим щоденним рекордом,
– йдеться в повідомленні.
Деякі обмеження планують послабити
Чиновники охорони здоров'я планують скасувати вимоги до ізоляції для дітей, які контактували з інфікованими людьми, але не мають симптомів захворювання.
Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі
- Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 1,7 мільйона хворих на коронавірус.
- Хвороба забрала життя понад 8,3 тисяч пацієнтів.