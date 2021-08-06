За останніми даними, третє щеплення отримали вже 262 563 особи у віці 60+. Ця кількість громадян вакцинувалась всього за 4 дні.
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Як відзначають в Міністерстві охорони здоров'я, спостерігається висока зацікавленість в ревакцинації серед літніх ізраїльтян. Ще 381 тисяча людей записалася в чергу на отримання третьої дози вакцини.
Вакцинація третьою дозою: що відомо
Джерело: ВООЗ
- Ізраїль першим у світі схвалив введення третьої дози вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.
- ВООЗ хоче ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.
- ООН підтримала заклик ВООЗ про введення мораторію на ревакцинацію.
- Це потрібно для того, щоб всі наявні запаси вакцин направити тим, хто поки їх не отримав.
- Сполучені Штати виступили проти ініціативи ВООЗ ввести мораторій на використання третьої дози вакцини.
- У Франції та Німеччині з вересня планують розпочати ревакцинацію населення.
- В Україні не виключають вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою, але чітких планів поки немає.