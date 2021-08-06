За останніми даними, третє щеплення отримали вже 262 563 особи у віці 60+. Ця кількість громадян вакцинувалась всього за 4 дні.

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Як відзначають в Міністерстві охорони здоров'я, спостерігається висока зацікавленість в ревакцинації серед літніх ізраїльтян. Ще 381 тисяча людей записалася в чергу на отримання третьої дози вакцини.

Вакцинація третьою дозою: що відомо

Джерело: ВООЗ