В Ізраїлі розпочали масову вакцинацію третьою дозою
6 серпня 2021 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:Mignews
У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю оприлюднили статистику ревакцинації літнього населення Ізраїлю третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Щеплення отримали вже понад 250 тисяч людей.
За останніми даними, третє щеплення отримали вже 262 563 особи у віці 60+. Ця кількість громадян вакцинувалась всього за 4 дні.
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Як відзначають в Міністерстві охорони здоров'я, спостерігається висока зацікавленість в ревакцинації серед літніх ізраїльтян. Ще 381 тисяча людей записалася в чергу на отримання третьої дози вакцини.
Вакцинація третьою дозою: що відомо
Джерело: ВООЗ
- Ізраїль першим у світі схвалив введення третьої дози вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.
- ВООЗ хоче ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.
- ООН підтримала заклик ВООЗ про введення мораторію на ревакцинацію.
- Це потрібно для того, щоб всі наявні запаси вакцин направити тим, хто поки їх не отримав.
- Сполучені Штати виступили проти ініціативи ВООЗ ввести мораторій на використання третьої дози вакцини.
- У Франції та Німеччині з вересня планують розпочати ревакцинацію населення.
- В Україні не виключають вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою, але чітких планів поки немає.