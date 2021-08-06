В Ізраїлі розпочали масову вакцинацію третьою дозою

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю оприлюднили статистику ревакцинації літнього населення Ізраїлю третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Щеплення отримали вже понад 250 тисяч людей.

За останніми даними, третє щеплення отримали вже 262 563 особи у віці 60+. Ця кількість громадян вакцинувалась всього за 4 дні.

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Як відзначають в Міністерстві охорони здоров'я, спостерігається висока зацікавленість в ревакцинації серед літніх ізраїльтян. Ще 381 тисяча людей записалася в чергу на отримання третьої дози вакцини.

Вакцинація третьою дозою: що відомо

Джерело: ВООЗ