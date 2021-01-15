Поліція Ізраїлю розслідує можливе незаконне постачання вакцини проти коронавірусу в Україну. Результати повинні з'явитися невдовзі.

Голова департаменту міжнародних відносин міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Єшайху Салмон розповів, що результати розслідування повинні з'явитися "найближчим часом". Про це повідомляє Укрінформ.

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Поліція проводить розслідування цієї історії, й наскільки мені відомо, наразі не встановлено, чи дійсно був випадок контрабанди вакцини з Ізраїлю до України. Переконаний, що розслідування буде проведене відповідним чином, і якщо такий випадок дійсно мав місце, винні будуть притягнуті до відповідальності. У нашому розумінні це дуже серйозний злочин,

– сказав Салмон.

До слова, станом на 15 січня в Ізраїлі проти коронавірусу вакцинувались понад 2 мільйони людей. Другу дозу вакцини отримали понад 100 тисяч громадян. До кінця березня або середини квітня рівень вакцинації в країні досягне 70%.

Салмон додав, що кінцевою метою програми поетапної вакцинації є 100%-ве охоплення щепленням. У Ізраїлі проживає 9 мільйонів людей. І вакцинують не лише громадян країни, а й іноземців, які перебувають на її території.

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