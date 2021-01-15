У Ізраїлі розслідують версію з контрабандою COVID-вакцини в Україну
Поліція Ізраїлю розслідує можливе незаконне постачання вакцини проти коронавірусу в Україну. Результати повинні з'явитися невдовзі.
Голова департаменту міжнародних відносин міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Єшайху Салмон розповів, що результати розслідування повинні з'явитися "найближчим часом". Про це повідомляє Укрінформ.
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Поліція проводить розслідування цієї історії, й наскільки мені відомо, наразі не встановлено, чи дійсно був випадок контрабанди вакцини з Ізраїлю до України. Переконаний, що розслідування буде проведене відповідним чином, і якщо такий випадок дійсно мав місце, винні будуть притягнуті до відповідальності. У нашому розумінні це дуже серйозний злочин,
– сказав Салмон.
До слова, станом на 15 січня в Ізраїлі проти коронавірусу вакцинувались понад 2 мільйони людей. Другу дозу вакцини отримали понад 100 тисяч громадян. До кінця березня або середини квітня рівень вакцинації в країні досягне 70%.
Салмон додав, що кінцевою метою програми поетапної вакцинації є 100%-ве охоплення щепленням. У Ізраїлі проживає 9 мільйонів людей. І вакцинують не лише громадян країни, а й іноземців, які перебувають на її території.
Можлива контрабанда вакцини з Ізраїлю в Україну: що відомо
- Деякі ЗМІ повідомили, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. Першоджерелом цієї інформації є бізнесмен Михайло Бродський.
- Бродський сказав, що цією вакциною щепилися народні депутати та високопоставлені чиновники.
- Ціна за 2 дози для посадовців становить нібито 2,5 тисячі євро.
- Щеплення таємною вакциною начебто вже зробили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова парламентського комітету Михайло Радуцький. Але вони спростували цю інформацію.
- Володимир Зеленський доручив СБУ та правоохоронцям перевірити цю інформацію.
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