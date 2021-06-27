В Ізраїлі штамом Дельта інфікуються вакциновані люди

Половину дорослого населення в Ізраїлі вакцинували Pfizer. Крім того, щеплення отримала частина підлітків. Попри це, фіксують чимало нових випадків хвороби, викликаної штамом Дельта.

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Пошрення Дельта в Ізраїлі

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що близько 90% нових інфекцій в Ізраїлі, ймовірно, викликані цим штамом. Переважно хворіють підлітки до 16 років. Половину з них ще не вакцинували. Однак випадки зараження діагностують і у вакцинованих дорослих.

Що відомо про вакцинацію підлітків в Ізраїлі

Уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років після спалаху коронавірусу серед школярів в одному з міст країни. Згодос вірус почав поширюватись і серед дорослих, які отримали 2 дози щеплення.

Що відомо про штам Дельта

Вперше штам виявили в Індії. Тепер він вже поширився у 92 країнах. Особливо розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

На початку травня ВООЗ оголосила Дельта міжнародною загрозою.

Все тому що він в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.

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