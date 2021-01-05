Ізраїль дозволив використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. У міністерстві охорони здоров'я країни погодили постачання 6 мільйонів доз.

Очікують, що перші поставки доз розпочнуть незабаром. Про це повідомили в повідомленні на сайті компанії Moderna.

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Ізраїль – третя держава, яка схвалила використання цієї вакцини та перша за межами Північної Америки. У грудні США та Канада теж дозволили використовувати препарат.

До слова, у компанії сподіваються, що невдовзі вакцина отримає дозвіл і на інших ринках. Наразі можливість постачання вакцини розглядають в Євросоюзі, Сінгапурі, Швейцарії та Великобританії.

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