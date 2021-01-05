В Ізраїлі схвалили використання вакцини Moderna від коронавірусу
Ізраїль дозволив використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. У міністерстві охорони здоров'я країни погодили постачання 6 мільйонів доз.
Очікують, що перші поставки доз розпочнуть незабаром. Про це повідомили в повідомленні на сайті компанії Moderna.
До теми В Ізраїлі понад мільйон людей вже вакцинували від COVID-19: деталі
Ізраїль – третя держава, яка схвалила використання цієї вакцини та перша за межами Північної Америки. У грудні США та Канада теж дозволили використовувати препарат.
До слова, у компанії сподіваються, що невдовзі вакцина отримає дозвіл і на інших ринках. Наразі можливість постачання вакцини розглядають в Євросоюзі, Сінгапурі, Швейцарії та Великобританії.
Що відомо про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі
- В Ізраїлі вже вакцинувати понад мільйон людей.
- Понад 40% людей, старших 60 років, отримали першу дозу вакцини від BioNTech та Pfizer.
- Однак згодом в країні відклали запис на вакцинацію, аби видати другі дози тим, хто вже зробив щеплення. Річ у тім, що влада не впевнена, чи вистачить кількості препарату.
- До речі, в країні є кілька випадків смертей після вакцинації. Однак місцеві медики вважають, що це не пов'язано із щепленням.
Поділитися новиною