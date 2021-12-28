В Ізраїлі спалах пташиного грипу: загинули тисячі журавлів

В Ізраїлі спалахнув пташиний грип H5N1, який забрав життя понад 2 000 диких журавлів. Це надзвичайно високий показник для сезонного грипу.

Ситуація трапилась у заповіднику на півночі Ізраїлю. Окрім 2 тисячі загиблих тварин, ще 10 тисяч вважаються інфікованими.

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Це найбільший спалах за останні роки

Cтарший науковий співробітник Управління природи та парків Ізраїлю Урі Навєх розповів, що вірус вражає Ізраїль щорічно, але спалах цього року набагато більший, ніж у попередні роки.

Починаючи з жовтня, до Ізраїлю прилетіло близько 100 000 диких журавлів, більшість із яких зупинялися в долині Хула – це важлива точка на шляху міграції птахів до Африки.

За оцінками, у цьому районі залишилося понад 40 тисяч журавлів.

Пташиний грип поширився на домашню худобу

За повідомленням міністерства сільського господарства Ізраїлю, пташиний грип H5N1 зафіксували в деяких популяціях курей на півночі країни.

Міністерство призупинило продаж яєць із постраждалих господарств.

В Ізраїлі додали, що H5N1 рідко передається серед людей, але у попередні роки такі ситуації траплялися.

за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, починаючи з 2003 року від H5N1 загинуло понад 450 людей, переважно в Індонезії, Єгипті та В'єтнамі.