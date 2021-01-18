Громадян Ізраїлю через тиждень після отримання другої дози вакцини від коронавірусу в рамках урядової програми "зеленого паспорта" звільнятимуть від необхідності дотримання карантинних заходів.

План ізраїльська влада обіцяє представити найближчими днями. В документі передбачать доступ до культурних та інших заходів, які наразі недоступні для громадськості, повідомляє Times of Israel.

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Вакциновані громадяни зможуть отримати сертифікат через онлайн-систему, яка нині час проходить фінальне тестування.

Однак загальні карантинні заходи в країні планують продовжити до 21 січня.

Яка ситуація з вакцинацією в Ізраїлі

Другу дозу вакцини отримали вже понад 255 тисяч людей, а першу – 2 067 389. Зараз у країні проходить другий етап вакцинації – препарат отримують люди старше 45 років.

Водночас представники уряду заявляють, що лікарні, відведені для прийому заражених COVID-19, заповнені на 85%.

Довідка: всього в Ізраїлі з початку пандемії виявлено понад 548 тисяч випадків коронавірусу.