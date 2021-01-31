В Ізраїлі від COVID-19 вакцинувалась третина населення
В Ізраїлі від коронавірусної інфекції вакцинувалась вже третина населення країни. Першу дозу вакцини отримали близько трьох мільйонів людей.
Джерело: Business Insider
Про це заявляє Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Так, близько трьох мільйонів ізраїльтян вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.
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Незважаючи на масову вакцинацію, в Ізраїлі продовжують фіксувати щодня високі показники зараження коронавірусом. Так, за минулу добу, 30 січня, у країні на "ковід" захворіло понад 6 тисяч людей.
Крім того, днями в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників, які тимчасово не навчаються через локдаун в країні.
Як пише Times of Israel, вакцинували дітей у віці від 16 до 18 років. Для цього школярі повинні були отримати згоду батьків.
Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі
- В Ізраїлі розпочали вакцинувати населення проти коронавірусу препаратом Pfizer 20 грудня 2020 року. 10 січня вакциновані отримали другу дозу.
- Також щеплення проти COVID-19 зробили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн.
- Насамперед в Ізраїлі вакцинують медиків, соціальних працівників та людей віком від 60 років.
Інформація взята з 24 каналу
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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