В Ізраїлі від COVID-19 вакцинувалась третина населення

В Ізраїлі від коронавірусної інфекції вакцинувалась вже третина населення країни. Першу дозу вакцини отримали близько трьох мільйонів людей.

Джерело: Business Insider

Про це заявляє Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Так, близько трьох мільйонів ізраїльтян вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.

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Незважаючи на масову вакцинацію, в Ізраїлі продовжують фіксувати щодня високі показники зараження коронавірусом. Так, за минулу добу, 30 січня, у країні на "ковід" захворіло понад 6 тисяч людей.

Крім того, днями в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників, які тимчасово не навчаються через локдаун в країні.

Як пише Times of Israel, вакцинували дітей у віці від 16 до 18 років. Для цього школярі повинні були отримати згоду батьків.

Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі

В Ізраїлі розпочали вакцинувати населення проти коронавірусу препаратом Pfizer 20 грудня 2020 року. 10 січня вакциновані отримали другу дозу.

Також щеплення проти COVID-19 зробили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн.

Насамперед в Ізраїлі вакцинують медиків, соціальних працівників та людей віком від 60 років.

Інформація взята з 24 каналу



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу