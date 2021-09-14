Шауляй помер в понеділок вранці в медичному центрі Wolfson в Холоне. Він в соціальних мережах закликав підписників не робити щеплення проти коронавірусу. Та стверджував, що "епідемії немає, а вакцина непотрібна і небезпечна".
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Після госпіталізації чоловік викладав відео, в якому заявляв, що підключений до кисневого апарату і задихається без нього.
Якщо я зніму його і пройду три метри – я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю брак повітря,
– розповів він.
При цьому він до останнього наполягав, що вакцинація – це змова, звинувачував поліцію у спробі його отруєння і заявляв, що, якщо з ним щось трапиться, "знайте, що це замах".
Вакцинація в Ізраїлі: коротко
- В Ізраїлі схвалено такі вакцини проти COVID-19: Moderna, Pfizer/BioNTech.
- Всього вакцинували 6 043 382 людини, повністю вакциновані 5 547 653, це майже 60% усього населення в країні.
- МОЗ Ізраїлю дозволило щепити проти коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Однак на вакцини зможуть претендувати лише ті, хто мають серйозні захворювання, які можуть призвести до ускладнень COVID-19.
- Також Ізраїль першим почав вводити бустерну, третю дозу вакцини.
- Від початку пандемії у цій дев'ятимільйонній країні зафіксували 864 тисяч випадків коронавірусу. Понад 6,4 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19.