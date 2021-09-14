Шауляй помер в понеділок вранці в медичному центрі Wolfson в Холоне. Він в соціальних мережах закликав підписників не робити щеплення проти коронавірусу. Та стверджував, що "епідемії немає, а вакцина непотрібна і небезпечна".

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Після госпіталізації чоловік викладав відео, в якому заявляв, що підключений до кисневого апарату і задихається без нього.

Якщо я зніму його і пройду три метри – я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю брак повітря,

– розповів він.

При цьому він до останнього наполягав, що вакцинація – це змова, звинувачував поліцію у спробі його отруєння і заявляв, що, якщо з ним щось трапиться, "знайте, що це замах".

Вакцинація в Ізраїлі: коротко