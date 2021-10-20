Інфекцію виявили у 11-річного хлопчика, який прибув з Європи. Наявність вірусу підтвердили просто в аеропорту Бен-Гуріон, що в Тель-Авіві.
До теми Знову новий: в Британії виявили заразний штам коронавірусу
Хлопчика одразу помістили на карантин. Повідомляється, що контактних осіб виявлено не було.
Варіант AY 4.2, який виявили в ряді країн Європи, був виявлений в Ізраїлі,
– йдеться в заяві міністерства.
Що відомо про штам AY 4.2
Перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії. AY.4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V.
Професор комп'ютерної системної біології в Університетському коледжі Лондона Франсуа Балу зауважив, що цей варіант зустрічається рідко. Ймовірно, він не є заразнішим за інші штами коронавірусу й не представляє небезпеки.
Оскільки AY.4.2 все ще зустрічається на досить низькій частоті, 10-відсоткове збільшення його передачі могло викликати лише невелику кількість додаткових випадків. Таким чином, це не привело до недавнього збільшення числа випадків захворювання в Великобританії,
– заявив він.
Балу зауважив, що уряд Великої Британії пильно стежить за варіантом AY.4.2 й він рідко виходить за межі країни. Окрім Ізраїлю, 3 випадки цього штаму виявили у США. У Данії він досяг 2% частоти, але відтоді вже знизився.
Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі
- Ізраїль розглядав можливість послаблення обмежень у сфері туризму, тож посилив рівень тестування в аеропортах.
- Попередній план відкриття кордонів провалився, оскільки в країні почався сплеск штаму коронавірусу Дельта.
- Наприкінці серпня – початку вересня кількість нових випадків зараження перевищувала 11 000 щодня.
- У зв'язку з цим, влада почала вакцинувати громадян бустерною дозою препарату від Pfizer-BioNTech.
- Це допомогло знизити захворюваність – нині Ізраїль повідомив всього про 1 487 нових хворих на коронавірус.