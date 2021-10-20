Інфекцію виявили у 11-річного хлопчика, який прибув з Європи. Наявність вірусу підтвердили просто в аеропорту Бен-Гуріон, що в Тель-Авіві.

До теми Знову новий: в Британії виявили заразний штам коронавірусу

Хлопчика одразу помістили на карантин. Повідомляється, що контактних осіб виявлено не було.

Варіант AY 4.2, який виявили в ряді країн Європи, був виявлений в Ізраїлі,

– йдеться в заяві міністерства.

Що відомо про штам AY 4.2

Перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії. AY.4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V.

Професор комп'ютерної системної біології в Університетському коледжі Лондона Франсуа Балу зауважив, що цей варіант зустрічається рідко. Ймовірно, він не є заразнішим за інші штами коронавірусу й не представляє небезпеки.

Оскільки AY.4.2 все ще зустрічається на досить низькій частоті, 10-відсоткове збільшення його передачі могло викликати лише невелику кількість додаткових випадків. Таким чином, це не привело до недавнього збільшення числа випадків захворювання в Великобританії,

– заявив він.

Балу зауважив, що уряд Великої Британії пильно стежить за варіантом AY.4.2 й він рідко виходить за межі країни. Окрім Ізраїлю, 3 випадки цього штаму виявили у США. У Данії він досяг 2% частоти, але відтоді вже знизився.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі