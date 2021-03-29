В Ізраїлі виявили новий варіант коронавірусу
Ізраїльські біологи виявили новий унікальний штам SARS-CoV-2 – P681H. Ймовірно, він виник на території країни восени 2020 року.
Джерело:medRxiv
Опис мутованого вірусу опубліковано в журналі medRxiv. Однак стаття ще не проходила фінальне рецензування, відтак результати досліджень мають попередній характер.
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Над дослідженням працювали вчені Ізраїльського національного консорціуму з секвенування SARS-CoV-2.
Ми повідомляємо про місцевий новий штам, який включає несинонімичну мутацію в білку шипа (S) – P681H і додаткові синонімічні мутації. Ізраїльський штам P681H не був пов’язаний з більш високими показниками інфікування і нейтралізувався сироватками вакцинованих осіб в порівнянних рівнях зі штамом B.1.1. 7 і штамом НЕ-P681H з Ізраїлю,
– заявили дослідники.
Вчені пояснили, що штам P681H почав зустрічатися у зразках біорідин пацієнтів в листопаді минулого року, однак сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні.
Ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл.
Коротко про нові штами коронавірусу SARS-CoV-2: у чому небезпека
- Нині мутація коронавірусу D614G є домінантною. Її зафіксували ще на початку 2020 року і відтоді вона поширилась по всьому світу. Вчені вважають, що вона зробила коронавірус у 8 разів заразнішим.
- Натомість "британський" штам коронавірусу N501Y, за попередніми даними, на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
- Також є пересторога стосовно південноафриканського штаму. Хоч він і не є смертельнішим за оригінальний штам, він на 50% заразніший. Вчені також непокояться, що він може мати стійкість до антитіл. Якщо це дійсно так, то у випадку поширення цього штаму підвищується ризик виникнення повторних інфекцій.
- Варто зауважити, що більшість виявлених мутацій коронавірусу є незначними та не становлять небезпеки.
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