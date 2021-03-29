В Ізраїлі виявили новий варіант коронавірусу

Ізраїльські біологи виявили новий унікальний штам SARS-CoV-2 – P681H. Ймовірно, він виник на території країни восени 2020 року.

Опис мутованого вірусу опубліковано в журналі medRxiv. Однак стаття ще не проходила фінальне рецензування, відтак результати досліджень мають попередній характер.

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Над дослідженням працювали вчені Ізраїльського національного консорціуму з секвенування SARS-CoV-2.

Ми повідомляємо про місцевий новий штам, який включає несинонімичну мутацію в білку шипа (S) – P681H і додаткові синонімічні мутації. Ізраїльський штам P681H не був пов’язаний з більш високими показниками інфікування і нейтралізувався сироватками вакцинованих осіб в порівнянних рівнях зі штамом B.1.1. 7 і штамом НЕ-P681H з Ізраїлю,

– заявили дослідники.

Вчені пояснили, що штам P681H почав зустрічатися у зразках біорідин пацієнтів в листопаді минулого року, однак сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні.

Ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл.

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