43-річного пацієнта з коронавірусом госпіталізували у медичний центр Шиба в Тель-ха-Шомері. Окрім коронавірусу, у нього виявили міокардит – запалення серцевого м'яза.

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Ми вперше спостерігаємо подібне з Омікрон,

– повідомив професор Шломі Матецкі.

Експерт назвав подію "тривожною" і заявив, що над ситуацією потрібно задуматися. Хворий переносить коронавірус важко і перебуває в реанімації.

Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз перебуває в реанімації,

– розповів Матецкі.

Пацієнт виявився вакцинованим

У лікарні розповіли, що чоловік мав 2 щеплення проти коронавірусу. Другу дозу йому зробили в серпні.

Ба більше, до інфікування коронавірусом пацієнт був цілком здоровим і не мав супутніх захворювань.

Чому Омікрон такий стійкий до антитіл

Джерело: Nature

Омікрон має велику кількість мутацій у спайковому білку, який необхідний для зв'язування антитіл.

Генетичне секвенування показало, що Омікрон містить понад 50 мутацій, 12 з яких – у S-білку коронавірусу.

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