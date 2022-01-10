В Ізраїлі виявили перший випадок міокардиту через штам Омікрон
Джерело:Times of Israel
В Ізраїлі зареєстрували перший випадок міокардиту в інфікованого штамом коронавірусу Омікрон. Про це повідомили у лікарні, де лікують хворого.
43-річного пацієнта з коронавірусом госпіталізували у медичний центр Шиба в Тель-ха-Шомері. Окрім коронавірусу, у нього виявили міокардит – запалення серцевого м'яза.
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Ми вперше спостерігаємо подібне з Омікрон,
– повідомив професор Шломі Матецкі.
Експерт назвав подію "тривожною" і заявив, що над ситуацією потрібно задуматися. Хворий переносить коронавірус важко і перебуває в реанімації.
Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз перебуває в реанімації,
– розповів Матецкі.
Пацієнт виявився вакцинованим
У лікарні розповіли, що чоловік мав 2 щеплення проти коронавірусу. Другу дозу йому зробили в серпні.
Ба більше, до інфікування коронавірусом пацієнт був цілком здоровим і не мав супутніх захворювань.
Чому Омікрон такий стійкий до антитіл
Джерело: Nature
- Омікрон має велику кількість мутацій у спайковому білку, який необхідний для зв'язування антитіл.
- Генетичне секвенування показало, що Омікрон містить понад 50 мутацій, 12 з яких – у S-білку коронавірусу.
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